HBO одобрили киноадаптацию романа «Сын» норвежского писателя Ю Несбё и уже утвердили актера на главную роль, сообщает Variety.

Криминальный роман «Сын» повествует о суровой реальности коррумпированного института судейства в Осло. HBO планирует снять по мотивам романа мини-сериал с Джейком Джилленхолом в главной роли. Американскому актеру не впервые придется примерить на себя образ неоднозначного персонажа с непростой судьбой. Джилленхол также выступит продюсером сериала вместе с Ривой Маркер, известной по таким работам, как «Дикая жизнь», «Безродные звери» и «Дьявол всегда здесь». Выпускающая команда фильма полностью укомплектована и готова приступить к работе над сценарием. Автор произведения тоже не останется в стороне, фанаты Несбё могут не беспокоится, он станет исполнительным продюсером сериала. В производстве адаптации также примет участие студия Warner Bros.

Именно Джилленхол был тем, кто после прочтения романа «Сын» загорелся идеей воплотить сюжет на большом экране. Изначально, «Сын» должен был стать полнометражным фильмом, однако от этой затеи быстро отказались, подписав контракт на создание мини-сериала. Будущая работа будет первым опытом Джилленхола по съемкам в сериале.