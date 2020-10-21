В период с 1990 по 2018 год внешние доноры (из США и ЕС) влили более 1 миллиарда евро в различные проекты в Молдове. Данные представлены в книге «Гражданское общество Республики Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны», автором которой является депутат ПСРМ, политолог Богдан Цырдя.

Согласно проведенному автором исследованию, наибольшая доля в финансировании НПО принадлежит Фонду Сороса – 129,1 миллиона долларов, за ним следуют Национальный фонд демократии – 11,3 миллиона долларов, Департамент по связям с румынами повсюду – 4,7 миллиона долларов, и Европейский фонд за демократию – 2,5 миллиона евро.

Автор монографии приводит данные по бюджетам 15 крупнейших НПО в период 2014-2018 гг., имеющих прямую связь с некоторыми правыми партиями и кандидатом на ноябрьских президентских выборах.

В частности, самый большой бюджет – почти 2,6 миллиона долларов – получила ассоциация Promo-LEX. Центр правовых ресурсов Молдовы, председателем которого является Влад Грибинча, родственник депутата ДПС Серджиу Литвиненко, получил из внешних источников более 2,3 миллиона долларов. Далее идет Центр политики и анализа в здравоохранении – почти 2 миллиона долларов; RISE-Moldova – более 1,2 миллиона долларов; Expert Group – 1,11 миллиона долларов.

Ассоциация ADEPT (координатором является Игорь Боцан, у которого были программы на TV8) – 260 тысяч долларов. Центр журналистских расследований (координатор Корнелия Козонак) – более 328 тысяч долларов; Центр партнерства для развития – более 396 тысяч долларов; бюджет ГЕНДЕРДОК-М составлял 427 тысяч долларов; Transparency International – 431 тысячу долларов.

Бюджет Института европейской политики и реформ, членом которого является Юлиан Гроза, консультант кандидата на выборах Майи Санду, в 2015 году составил более 503 тысяч долларов.

Бюджет ассоциации PRO Didactica, членом которой была Лилиана Онофрей Николаеску, бывший министр образования в правительстве Санду, превышал 720 тысяч долларов.

Ассоциация независимой прессы, координируемая Петру Маковеем, получила бюджет в размере 705 тысяч долларов; CJI – 707 тысяч долларов.

«Все эти НПО сегодня связаны с политической партией, участвующей в избирательной кампании, и с кандидатом. Взгляните на структуру советов директоров этих неправительственных организаций, во многих из них есть два или три человека, прямо или косвенно связанных с этой политической партией», – поясняет Богдан Цырдя.

Также автор исследует топ-3 крупнейших НПО по бюджетам на 2016-2020 годы. Первым в рейтинге оказался Центр политики и анализа в здравоохранении с бюджетом в 21 миллион долларов. На втором месте Promo LEX с бюджетом 5,4 миллиона долларов, на третьем – Центр юридических ресурсов – 5,27 миллиона долларов.

«Это непомерные суммы. Сегодня НПО есть во всех государственных органах. Невозможно принять закон без экспертизы псевдогражданского общества, баронов гражданского общества. По сути, можно говорить о захвате государства этими организациями, которые работали рука об руку с олигархией в 2013-2016 годах и позже. Они служат источником кадров для правых партий и формируют постмодернистскую армию элитных наемников информационной войны», – сказал автор исследования.