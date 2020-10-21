В ноутбуке сына кандидата на пост президента США Джо Байдена найдены фото сексуального характера, на которых присутствуют несовершеннолетние девочки, сообщает РИА Новости.

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани также сообщил некоторые подробности. Например, младший Байден писал отцу: супруга сделала ему выволочку за то, что он разговаривал, будучи голым, по Facetime с 14-летней девочкой. Адвокат направил все материалы, которые у него оказались, полиции штата Делавэр. Ранее сообщалось, что Хантер Байден, числясь в руководстве украинской компании Burisma, получал ежемесячно по 50 тысяч долларов. Сынка экс-вице-президента США там держали для того, чтобы он через отца лоббировал интересы фирмы в США.