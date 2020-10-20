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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Знаю проблемы людей и приложу все усилия, чтобы их решить

Додон: Знаю проблемы людей и приложу все усилия, чтобы их решить
20 октября
21:16 2020
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В продолжение сегодняшней рабочей поездки Игорь Додон отправился на север, в Глодянский район. Первая встреча была с жителями села Стурзовка. Люди спрашивали о медицине, газификации, водопроводе и канализации, дорогах, пенсиях, о создании рабочих мест.

Глава государства подробно ответил на все вопросы и объяснил гражданам, какие конкретные действия предпринимаются в соответствующих сферах жизни. Кроме того, президент рассказал местным жителям о деятельности его команды и о том, чего он намерен достичь в дальнейшем.

Далее был город Глодяны. Здесь также состоялся конструктивный диалог. Игорь Додон обсудил с гражданами ряд социально-экономических вопросов.

«Я знаю проблемы людей и приложу все усилия, чтобы их решить. Поддержу любой проект, направленный на помощь людям. Мы продолжим работать, чтобы обеспечить всем согражданам достойную жизнь. Вместе мы справимся!» – написал по итогам встреч Додон.

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