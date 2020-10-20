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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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MTV Europe Music Awards пройдет в нескольких странах Европы

20 октября
19:56 2020
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Британская гёрл-бэнд Little Mix проведет MTV Europe Music Awards в этом году, передает Variety.

Поп-группа, выигравшая восьмой сезон шоу «The X Factor» уже 4 раза становилась номинантом на премию MTV в категории «лучший поп-исполнитель», наряду с такими звездами, как Леди Гага, Кэти Перри, Дуа Липа и Джастин Бибер. В этом году MTV Europe Music Awards будет отснят в нескольких разных локациях, включая Англию и Венгрию. Церемония вручения музыкальных наград обычно ограничивается одним европейским городом, но у пандемии коронавируса есть и свои плюсы, зрителей ожидает серия масштабных шоу.

MTV Europe Music Awards пройдет 8-го ноября. Ведущие предстоящего мероприятия Litle Mix исполнят свою песню «Sweet Melody» из их нового альбома «Confetti».

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