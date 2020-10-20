Все мероприятия, которые должны пройти в рамках Сингапурского медиа фестиваля (SMF), состоятся в онлайн-формате, сообщает Variety.

Пандемия коронавируса перенесла все массовые мероприятия в виртуальный формат, Сингапурский медиа фестиваль (SMF), к сожалению, не стал исключением. Международный кинофестиваль в Сингапуре, который продлится с 26-го ноября по 6-е декабря, совместит онлайн показ кинолент и оффлайн мероприятия с ограниченным числом допущенных лиц. За этим единственным исключением SMF пройдет в режиме онлайн-трансляции. Международный телевизионный форум, Премия азиатской академии искусств и Азиатский форум финансирования кино пройдет в рамках фестиваля с 1-го по 4-е декабря.

Фанатам комиксов повезло и того меньше, сингапурский Comic Con (комикон) в этом году не проведут. Власти объясняют запрет на проведение Comic Con рисками заражения коронавирусом. Чего власти Сингапура не объясняют, так это почему на геймеров правило не распространяется. Мероприятие SuperGamerFest 2020 не только состоится в оффлайне, но и продлится целых две пары выходных. Фестиваль пройдет с 5-го по 6-е декабря и с 11-го по 13-е декабря.