Чем закончится история братьев Винчестеров – легендарных охотников на нечисть, которые успели с 2005 года побороться с разными демонами и тварями из всевозможных легенд, загнать Люцифера в клетку и столкнуться в битве с самим Богом? Что подготовили для преданных фанатов комедийного сериала «Подруги» его создатели в год 20-й годовщины со дня премьеры? Куда вляпались на этот раз злодеи-герои «Пацанов», что же такое «Отыграть назад» и что нового зрителей ждет во вселенной «Рика и Морти»? 8-й Нью-Йоркский фестиваль ответит на все эти вопросы и покажет эксклюзивные серии любимых сериалов 23-го октября, 26-го октября и 27-го октября на канале Paley на Yahoo Entertainment.

Наряду с премьерными сериями новых сезонов, будут показаны и спешлы со съемок, раскрывающие магию создания сериалов.

В рамках Нью-Йоркского PaleyFest будут показаны: заключительный сезон сериала «Сверхъестественное», специальный юбилейный выпуск «Подруг», сериал от Amazon Prime «Пацаны», «Отыграть назад» HBO, «Рика и Морти».