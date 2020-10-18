Развод в Австралии – дорогое удовольствие. За услуги юристов парам, желающим расторгнуть брак, приходится заплатить 20000-40000 долларов, а если случай особенно сложный и при разделе имущества возникают споры, сумма может дойти до 200000 и выше.

Но теперь решение проблемы поручили искусственному интеллекту. Власти страны одобрили использование специального программного обеспечения, которое проанализирует все обстоятельства и предложит оптимальный вариант раздела собственности, а также организации жизни детей после развода родителей.

Это второе программное обеспечение, действующее в области семейного права. Внедренная ранее система оказывает помощь в заключении между супругами финансовых и родительских соглашений. Но если возможностей компьютера оказывается недостаточно, он порекомендует, к кому из юридических или финансовых посредников обратиться, пишет «Sydney Morning Herald». Тем не менее искусственный интеллект позволяет большинству пар обойтись без неприятных судебных разбирательств.