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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В Австралии разводы будет проводить программное обеспечение

В Австралии разводы будет проводить программное обеспечение
18 октября
16:26 2020
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Развод в Австралии – дорогое удовольствие. За услуги юристов парам, желающим расторгнуть брак, приходится заплатить 20000-40000 долларов, а если случай особенно сложный и при разделе имущества возникают споры, сумма может дойти до 200000 и выше.

Но теперь решение проблемы поручили искусственному интеллекту. Власти страны одобрили использование специального программного обеспечения, которое проанализирует все обстоятельства и предложит оптимальный вариант раздела собственности, а также организации жизни детей после развода родителей.

Это второе программное обеспечение, действующее в области семейного права. Внедренная ранее система оказывает помощь в заключении между супругами финансовых и родительских соглашений. Но если возможностей компьютера оказывается недостаточно, он порекомендует, к кому из юридических или финансовых посредников обратиться, пишет «Sydney Morning Herald». Тем не менее искусственный интеллект позволяет большинству пар обойтись без неприятных судебных разбирательств.        

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