Международная команда ученых выяснила, что рык каждого льва уникален, и это служит опознавательным знаком для других животных. Помог разобраться в этом искусственный интеллект.

Данные о передвижении львов фиксировало специальное устройство, прикрепленное к ошейнику животного, присоединенного к системе GPS. Это же устройство записывало все звуки, издаваемые царем зверей. Оказалось, что рык львов никогда не бывает одиночным. Сначала идут несколько своеобразных стонов подряд, потом несколько громких рыков, а в завершение – своего рода похрюкивание. Такое комплексное действие устройства позволило специалистам сопоставить звуки, издаваемые разными львами, с их местоположением.

Затем записи рыка проанализировали с помощью алгоритма, способного распознавать звуки. Точность, с которой искусственный интеллект определял соответствие рева местоположению конкретного зверя, превысила девяносто процентов. Так и выяснилось, чем голос одного льва отличается от голоса другого. Все дело в низкой частоте второй серии комплекса звуков – у всех зверей она разная.

Ученые считают, что результаты исследования можно будет применить для безопасного мониторинга популяции львов, которая в Африке сокращается, что вызывает беспокойство природоохранителей, пишет Technology Networks.