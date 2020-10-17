Додон: Приглашаю всех политических оппонентов покинуть Facebook…
17 октября
22:06 2020
«Горжусь тем, что поучаствовал в этом добром деле. На границе сёл Костулень и Макэрешть, на берегу реки Прут, высадили более 200 деревьев и кустарников. Считаю, что это благородное занятие, достойное быть примером.
Наша задача – значительно увеличить площади зеленых насаждений в ближайшие годы. Уже в этом году мы высадим 12 млн. саженцев по всей стране.
Приглашаю всех политических оппонентов покинуть Facebook и выйти на улицу, чтобы присоединиться к кампании по озеленению Родины”, – отметил Игорь Додон.