«Горжусь тем, что поучаствовал в этом добром деле. На границе сёл Костулень и Макэрешть, на берегу реки Прут, высадили более 200 деревьев и кустарников. Считаю, что это благородное занятие, достойное быть примером.

Наша задача – значительно увеличить площади зеленых насаждений в ближайшие годы. Уже в этом году мы высадим 12 млн. саженцев по всей стране.

Приглашаю всех политических оппонентов покинуть Facebook и выйти на улицу, чтобы присоединиться к кампании по озеленению Родины”, – отметил Игорь Додон.