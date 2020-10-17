«Поставки природного газа в холодное время года являются частью национальной и социальной безопасности Республики Молдова. Поэтому к данному вопросу особое внимание.

Обсуждали с коллективом важные социально-экономические вопросы: говорили о том, что уже сделано нами, об успехах, о том, какая огромная работа еще впереди.

После этого поговорили с жителями Унген и близлежащих сёл. Наши сограждане делились своими проблемами и просили поддержки в их решении. Людям нужны конкретные результаты: достойные зарплаты и пенсии, рабочие места, качественные дороги», – написал Игорь Додон.