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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Людям нужны достойные зарплаты и пенсии, рабочие места

17 октября
22:01 2020
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«Поставки природного газа в холодное время года являются частью национальной и социальной безопасности Республики Молдова. Поэтому к данному вопросу особое внимание.

Обсуждали с коллективом важные социально-экономические вопросы: говорили о том, что уже сделано нами, об успехах, о том, какая огромная работа еще впереди.

После этого поговорили с жителями Унген и близлежащих сёл. Наши сограждане делились своими проблемами и просили поддержки в их решении. Людям нужны конкретные результаты: достойные зарплаты и пенсии, рабочие места, качественные дороги», – написал Игорь Додон.

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