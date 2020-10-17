В случившееся трудно поверить, потому что Галина Михайловна всегда была необычайно жизнерадостным и жизнелюбивым человеком. С ранней молодости и до последних дней она заряжала позитивной энергетикой всех окружающих ее людей. Удивительная, неповторимая, добрая улыбка была своеобразной визитной карточкой Галины Михайловны. При этом она всегда оставалась требовательна к себе и к коллегам.

Галина была любящей женой, умевшей создать уют в доме, и хлебосольной, гостеприимной хозяйкой.

Всем, кто на протяжении многих лет знал Галину Михайловну, будет ее недоставать, но горе ее самых близких ничем не измерить.

Светлая ей память! Будем помнить Галину Михайловну Максименко такой, какой она была при жизни.

Друзья, близкие.

Прощание с Галиной Максименко состоится на Армянском кладбище 18 октября в 9-00.