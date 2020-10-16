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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Моя задача – не обмануть ожидания людей

Игорь Додон: Моя задача – не обмануть ожидания людей
16 октября
22:26 2020
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В завершающий рабочий день недели две из сегодняшних встреч Игоря Додона прошли в знаменитом курортном посёлке Вадул-луй-Водэ на берегу Днестра. Полюбившееся место отдыха для многих кишиневцев и жителей окрестных населенных пунктов.  

Сначала глава государства отправился в санаторий, где на свежем воздухе, очень тепло и душевно прошло общение с постояльцами, среди которых много пенсионеров. Говорили на наиболее важные для них темы: индексация пенсий, социальные выплаты, борьба с пандемией и ее последствиями для экономики.

После этого в местном Доме культуры была встреча с жителями Вадул-луй-Водэ. Как и в других населённых пунктах страны, президента спрашивали буквально обо всём.

«Люди, как и везде, искренне хотят, чтобы страна процветала, а жизнь была комфортной и обеспеченной. Моя задача – не обмануть их ожидания.  Вместе мы справимся!» – написал по завершении встреч Игорь Додон.

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