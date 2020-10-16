Двое уроженцев Узбекистана намеревались взорвать в Волгограде монумент «Родина-мать», сообщает Podrobno.uz

По данным российского Следственного комитета, при задержании подозреваемые оказали активное сопротивление, применили огнестрельное оружие. Ответным огнем они были ликвидированы. Во время обыска на месте проживания исламистов были обнаружены боеприпасы, взрывные устройства, карта Волгограда с местами где двое граждан Узбекистана намеревались совершить теракты. Предполагается, что несостоявшиеся террористы в возрасте 23 и 27 лет входили в запрещенную организацию «Катиба Таухид валь-Джихад».