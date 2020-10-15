Звездное дуо режиссера Пола У.С. Андерсона и актрисы Миллы Йовович готово порадовать фанатов «Обители зла» новой киноадаптацией другой компьютерной игры «Monster Hunter», сообщает Empire.

Японская видеоигра в жанре RPG была выпущена в 2004 году и полностью оправдывает свое название. Целью игрока является уничтожение как можно большего количества чудовищ и достижения высшего ранга охотника на монстров. «Monster Hunter» была создана компанией Capcom, той же компанией, которая в далеком 1996 году взорвала индустрию видеоигрой «Resident Evil» или «Обитель зла». В 2002 году именно Пол Андерсон со своей женой Миллой Йовович принялись за киноадаптацию «Обители зла», потому работа с Capcom для них уже давно не нова. Впечатляющие спецэффекты, устрашающие гигантские монстры на любой вкус и цвет и очаровательная Йовович в военной форме, оказавшаяся случайно затянутой во вселенную, переполненную опасными чудищами – именно это ожидает зрителей.

Если притянутая за уши концепция попадания во вселенную «Monster Hunter» главной героини вызвала много сомнений и критики в интернете, то уж детально проработанный дизайн мифических существ пришелся всем по вкусу. Изначально премьера фильма была назначена на 4-е декабря, однако пандемия вынудила передвинуть ожидаемую киноадаптацию игры на 2021 год.