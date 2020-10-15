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Газета "Кишиневские новости"

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Ион Кику: Развитие инфраструктуры привлекает инвесторов в Молдову

15 октября
17:21 2020
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Таков пример Саверио Себастианелли, итальянца, который построил в с. Обилень Хынчештского района обувную фабрику, где он готовится удвоить количество работников с 400 до 800.

«Видя, что есть дорога и вода, итальянский предприниматель решил перевести часть бизнеса из Румынии. Это подтверждает то, что мы говорили: хотим инвесторов – нужно строить дороги и системы водоснабжения, иначе у нас нет никаких шансов», – заявил премьер во время рабочего визита на стройку.

Отремонтированная дорога протяженностью в 1,2 км связывает село с трассой Кишинев-Леушены. В то же время до конца года первые потребители Хынчешского района будут подключены к системе водоснабжения. Всего в этом проекте участвуют 12 сел.

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