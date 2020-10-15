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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове троекратно возрастут компенсации за транспорт для инвалидов

15 октября
13:06 2020
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Правительство увеличивает почти в три раза размер компенсаций за транспорт для лиц с ограниченными возможностями и их сопровождающих. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает увеличить размер выплат до уровня, которым пользуются жители Кишинева. Так, размер компенсации для лиц первой группы инвалидности и детей до 18 лет увеличат на 222 лея – с 138 до 360 леев. Для второй группы рост составит 111 леев – с 69 до 180. Компенсация устанавливается на основе поданного заявления в территориальные офисы социальной помощи по месту жительства.

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