Правительство увеличивает почти в три раза размер компенсаций за транспорт для лиц с ограниченными возможностями и их сопровождающих. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает увеличить размер выплат до уровня, которым пользуются жители Кишинева. Так, размер компенсации для лиц первой группы инвалидности и детей до 18 лет увеличат на 222 лея – с 138 до 360 леев. Для второй группы рост составит 111 леев – с 69 до 180. Компенсация устанавливается на основе поданного заявления в территориальные офисы социальной помощи по месту жительства.