Лидер формирования «Наша партия» пока не понял какую западню ему готовит Санду и вступил в игру. Такое мнение высказал политолог Игорь Волницки в ходе передачи на телеканале NTV Moldova.

Волницки считает, что Майя Санду тестирует определенные инструменты, но она слишком рано решила, что может справиться без Андрея Нэстасе. Также политолог напоминает, что Санду всегда была лицом правого фланга, а всю работу делал Андрей Нэстасе.

Волницки говорит, что лидер ПДС пытается сотрудничать с Ренато Усатым. Надеется, что в случае необходимости Усатый заменит Нэстасе на баррикадах. Политолог не исключает, что Усатый попал в западню, когда подписал обращение к европейским институтам относительно возможных подтасовок на выборах. Видно, что на том этапе Усатый не понимал, какую роль ему готовит Майя Санду в своей политической игре.

«Думаю, не поняли своей роли и остальные трое кандидатов-подписантов», – подытожил Волницки.

Напомним, что, хотя ранее Майя Санду исключила любую возможность коалиции с Ренато Усатым, в начале нынешней недели лидер ПДС пригласила мэра Бельц создать единый фронт на президентских выборах.