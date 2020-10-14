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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Миллер снимет Тейлор-Джей, Хемсворта и Аблуд-Матина в «Фуриозе»

14 октября
21:31 2020
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Заводите свои боевые грузовики и доставайте оружие, потому что «Дорога Ярости» наконец-то расскажет отдельную историю Императрицы Фуриозы, сообщает Empire.

Годы споров о проекте, юридическая война со студией Warner Bros и пандемия – казалось, вся Вселенная против того, чтобы австралийский режиссер Джордж Миллер снял спин-офф Безумного Макса, рассказывающего историю юности Фуриозы, персонажа фильма «Безумный Макс: Дорога Ярости», которую сыграла обворожительная Шарлиз Терон. Кинолента расскажет о жизни юной Фуриозы задолго до встречи с Максом Рокатански. Главная роль, самой яростной воительницы достанется Ане Тейлор-Джой, известной по фильмам «Сплит», «Чистокровные» и «Барри». Из-за больших невинных глаз британской актрисы, в сети разразились споры относительно того, насколько уместно она будет смотреться в брутальном постапокалипсисе. Кто точно не вызвал никаких вопросов у поклонников Безумного Макса, так это Крис Хемсворт, более известный, как повелитель грома Тор. Он исполнит в спин-оффе роль Дементуса, о котором пока известно только то, что его лицо пересекает серебристый шрам.

Также одна из главных ролей в фильме досталась Яхья Абдулу-Матину II, сыгравшему в «Мы», новых «Хранителях» и получившем роли в «Матрица 4» и «Кэндимен». Работа над фильмом кипит во всю, и, несмотря на множество преград, Миллер не собирается отступать и в скором времени порадует фанатов историей Фуриозы.

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