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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Храпуны переносят коронавирус тяжелее

14 октября
14:36 2020
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Исследователи из Института молекулярной медицины Финляндии и Хельсинского университета обнаружили еще один фактор, способствующий тяжелому течению коронавирусной инфекции.

Проанализировав истории болезни трехсот пяти пациентов, ученые обратили внимание, что почти двадцать процентов тех, у кого болезнь протекала особенно тяжело, страдали от храпа. Специалисты высказали мнение, что люди, храпящие по ночам, подлежат обязательной госпитализации при положительных результатах теста на коронавирус, даже если по другим признакам (пол, возраст, вес, наличие сопутствующих заболеваний) они не входят в группу риска. Дело в том, что при храпе снижается насыщение крови кислородом, что усугубляет течение болезни.

При этом авторы эксперимента подчеркивают, что наличие храпа не увеличивает опасность заразиться коронавирусом по сравнению с теми, кто не храпит, пишут «Известия».     

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