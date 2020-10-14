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Газета "Кишиневские новости"

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ЭКСКЛЮЗИВ! Майя Санду взывает о поддержке к тем, кто ее ненавидит

ЭКСКЛЮЗИВ! Майя Санду взывает о поддержке к тем, кто ее ненавидит
14 октября
12:11 2020
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В день, когда был представлен последний опрос общественного мнения, наглядно продемонстрировавший победу Игоря Додона, кандидат ПДС Майя Санду отправила письмо пяти претендентам с призывом создать общий фронт. Послание выслал в редакцию hotnews.md один из читателей. Оно адресовано Андрею Нэстасе, Октавиану Цику, Ренато Усатому, Тудору Делиу и Дорину Киртоакэ. Майя Санду предлагает отказаться от дебатов и взаимных нападок и сконцентрироваться на критике в адрес Игоря Додона. Санду также предлагает встретиться в шестистороннем формате, чтобы обсудить общий план. Однако пока от адресатов не последовало никакой публичной реакции на данное письмо.

Источник: http://hotnews.md/articles/view.hot?id=65663

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