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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Молдове для развития нужна стабильность

Игорь Додон: Молдове для развития нужна стабильность
13 октября
22:16 2020
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Беседы длились дольше, чем планировалось. Вопросов традиционно было много, некоторые из которых очень острые, требующие четких, развернутых ответов. Но глава государства был к этому готов. Опыта и знаний ему, как известно, не занимать, а главное – у него есть ответы, как эти вопросы решить.

«Спрашивали о пенсиях, рабочих местах, дорогах, об уличном освещении. В деталях рассказал им об этом и многом другом. Подтвердил намерение нашей команды поэтапно удвоить зарплаты педагогам в следующем году (по примеру зарплат медиков в году нынешнем).

Отчитался о сделанном, поделился нашими планами на будущее. Люди понимают, что нужно стране для стабильности и развития. Вместе мы справимся!» – с уверенностью написал в соцсетях президент.

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