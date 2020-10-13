«В специальных холодильниках – наш молдавский виноград, яблоки и сливы. Дело очень важное. Таких мини-предприятий должно открываться как можно больше. Это хорошее подспорье как для производителей, так и для экспортеров молдавских овощей и фруктов», – написал в соцсетях президент.

На встрече президента с коллективом разговор шел о мерах поддержки сельского хозяйства. Глава государства объяснил аграриям, как будут реализованы планы его команды по созданию индустриальных платформ в районах страны.

Поездка в Яловенский район завершилась встречей с работниками городского предприятия «Яловень-газ».

«Как и везде, людей волнует экономика страны, новые рабочие места (особенно для молодых специалистов), ремонт дорог и инфраструктура. Рассказал о том, как будем решать эти вопросы, о том, что уже сделано, о планах на будущее. Как всегда на таких встречах – конструктивно и интересно», – отметил Игорь Додон.