Правительство увеличит сумму в 300 млн леев, выделенную дополнительно из Фонда субсидирования в сельском хозяйстве, чтобы компенсировать ущерб фермерам, занятым выращиванием зерновых первой группы. Об этом на заседании правительства заявил премьер Ион Кику.

Согласно информации, представленной министром сельского хозяйства Ионом Пержу, предстоит изыскать дополнительные средства к 300 млн леев, чтобы компенсировать потери еще 250 фермерам.

«Почти 250 фермеров с собранным пакетом документов. Причин несколько: в отдельных случаях не успели передать документы в районные комиссии. Теперь все документы в Министерстве сельского хозяйства. Мы изыскиваем финансовые средства и в скором времени предложим поправки к решению правительства, чтобы можно было заплатить всем», – сказал Пержу.

Премьер уточнил, что для компенсации убытков 250 фермерам необходимы дополнительные средства к выделенным ранее 300 млн леев. Он пояснил, что эту сумму уже распределили среди 1500 сельхозпроизводителей.

Напомним, что по 3800 леев на гектар выделили фермерам, выращивающим фрукты, орехи и ягоды. Виноградари получили до 3000 леев за гектар. По 2100 леев положено производителям рапса. Компенсация за каждый пострадавший гектар пшеницы составила 1500 леев, ячменя – 1530 леев.

За перезасев сельхозугодий выделено по 1620 леев на гектар, а за каждый гектар овощных плантаций – 2000 леев. Это рекордная по объему госпомощь, которая оказывалась фермерам в Молдове.