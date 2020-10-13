В США был арестован бывший сотрудник пиццерии, после того как один из посетителей обнаружил в купленном тесте для пиццы лезвие бритвы. Об этом пишет ВВС.

Супермаркет Hannaford из американского штата Мэн вызвали полицию сразу же, как узнали о лезвии бритвы в тесте для пиццы от компании Portland Pie, продававшемся у них. Покупательница приобрела тесто и дома обнаружила в нем инородный предмет, которым оказалось остро заточенное лезвие. Бывший сотрудник пиццерии и компании-производителя злополучного теста для пиццы Николя Митчел был арестован. Камеры безопасности записали, как мужчина вмешался в процесс фасовки теста. Мотив преступления пока остается неясным.

После произошедшего супермаркет убрал со своих полок всю продукцию компании Portland Pie и приостановил сотрудничество.