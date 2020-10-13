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Газета "Кишиневские новости"

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В США в тесте для пиццы нашлось острое лезвие

В США в тесте для пиццы нашлось острое лезвие
13 октября
20:06 2020
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В США был арестован бывший сотрудник пиццерии, после того как один из посетителей обнаружил в купленном тесте для пиццы лезвие бритвы. Об этом пишет ВВС.

Супермаркет Hannaford из американского штата Мэн вызвали полицию сразу же, как узнали о лезвии бритвы в тесте для пиццы от компании Portland Pie, продававшемся у них. Покупательница приобрела тесто и дома обнаружила в нем инородный предмет, которым оказалось остро заточенное лезвие. Бывший сотрудник пиццерии и компании-производителя злополучного теста для пиццы Николя Митчел был арестован. Камеры безопасности записали, как мужчина вмешался в процесс фасовки теста. Мотив преступления пока остается неясным.

После произошедшего супермаркет убрал со своих полок всю продукцию компании Portland Pie и приостановил сотрудничество.

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