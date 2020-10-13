Обладательница премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса», очаровательная Сандра Буллок возможно воссоединится на экране со своим партнерам по съемкам «Предложения» Райаном Рейнольдсом, сообщает Empire.

Романтическое экшен приключение «The Lost City of D» ничего не имеет к фильму 2016 года «Затерянный город Z»! Из того, что пока известно, сюжет расскажет о писательнице, внезапно обнаруживающей, что выдуманный ею город вполне реален. Эта новость толкает героиню в исполнении прекрасной Сандры Буллок на опасное приключение с целью найти выдуманный-настоящий город. Партнером Буллок по съемочной площадке может стать Райан Рейнольдс, с которым актриса уже работала в 2009 году над фильмом «Предложение», однако информация пока не подтверждена официально.

Над сценарием работает Дана Фокс, известная по фильмам «Однажды в Вегасе», «В активном поиске» и «Красотки в бегах». За производство картины отвечает компания Paramount Pictures.