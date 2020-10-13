Португальская звезда футбола, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду болен коронавирусом, передает ВВС.

Португальская футбольная федерация сообщила, что 35-летний спортсмен чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. Роналду получил положительный результат теста на Covid-19 и переносит болезнь бессимптомно. Завтра, 14-го октября, на матче Лиги Наций сыграют Португалия против Швеции, но Роналду в нем не примет участия. Оставшиеся члены команды Фернанду Сантуша получили негативные результаты теста на коронавирус и готовы к игре.

Из-за карантина, Роналду также будет вынужден пропустить матч Кротоне-Ювентус, назначенный на 17-е октября, и матч Динамо Киев-Ювентус 20-го октября.