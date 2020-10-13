Возрадуйся, путник космический, ибо время настало сезон второй Мандалорца смотреть! О выходе долгожданного продолжения приключений Дина Джарина рассказал Empire.

Вселенная Звездных воин покорила не одну галактику своими персонажами, а давно ставшая культовой фраза «Люк, я твой отец» известна даже людям далеким от истории космической эпопеи. Мандалорец или, если быть точнее, «Звездные войны: Мандалорец» рассказывает о приключениях благородного воина Дина Джарина. События сериала происходят спустя пять лет после событий «Возвращения джедая» и за 25 лет до «Пробуждения силы». Мандалорец удостоился семи творческих премий «Эмми» из 14 номинаций и быстро полюбился фанатам оригинальной истории и не только. Очаровательный спутник главного героя Малыш Йода и вовсе покорил сердца миллионов.

Второй сезон не заставил себя долго ждать. Премьера первой серии назначена на 30 октября 2020 года. Сериал выпускает стриминговая платформа Disney+.