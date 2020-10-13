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Газета "Кишиневские новости"

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Кабмин Молдовы выделит средства на ремонт Национальной филармонии

Кабмин Молдовы выделит средства на ремонт Национальной филармонии
13 октября
17:36 2020
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Правительство выделит средства на реконструкцию Национальной филармонии, уничтоженной пожаром.

Премьер Ион Кику заявил сегодня в ходе заседания правительства, что в ближайшее время предстоит определить точную сумму, необходимую для проведения работ.

«По Национальной филармонии необходимо завершить процесс, потому что и сюда необходимо выделить деньги, чтобы ликвидировать последствия разрушительного пожара, который лишил нас исторического, дорогого каждому молдаванину здания», – заявил Кику.

Согласно представленным 13 октября данным, на счета минфина на эти цели поступили в виде пожертвований свыше 805,22 тыс. леев.

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