Правительство выделит средства на реконструкцию Национальной филармонии, уничтоженной пожаром.

Премьер Ион Кику заявил сегодня в ходе заседания правительства, что в ближайшее время предстоит определить точную сумму, необходимую для проведения работ.

«По Национальной филармонии необходимо завершить процесс, потому что и сюда необходимо выделить деньги, чтобы ликвидировать последствия разрушительного пожара, который лишил нас исторического, дорогого каждому молдаванину здания», – заявил Кику.

Согласно представленным 13 октября данным, на счета минфина на эти цели поступили в виде пожертвований свыше 805,22 тыс. леев.