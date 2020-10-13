Фейсбук запретил публикации отрицающие события Холокоста, впервые используя ультимативный тон в политике компании, передает ВВС.

Социальная сеть Фейсбук опубликовала информацию об изменении в политике компании. Теперь любой контент, отрицающий события Холокоста, запрещен и будет забанен. Вице-президент компании Моника Бикерт предупредила, что на обучение персонала и поправки в работе автоматизированной системы контроля контента потребуется некоторое время, потому до тех пор все пользователи, ищущие на Фейсбуке информацию по Холокосту, будут перенаправлены на достоверные источники. Глава Фейсбука Марк Цукерберг заявил, что принятое решение далось ему не легко, было необходимо найти верный баланс между контролем публикаций в социальной сети и свободой слова. Двумя годами ранее Цукерберг уже высказывал свое мнение относительно антисемитских постов, публикуемых в социальной сети, и заявлял, что бан чужого, пусть и оскорбительного, ложного, мнения является нарушением свободы слова. За это время, мнение владельца Фейсбук изменилось.

Ранее в этом году Фейсбук запретил публикации, призывающие к ненависти или спекулирующие оскорбительными стереотипами, включая антисемитский контент. Но конкретно посты, затрагивающие отрицание Холокоста, не были включены в список «подлежит бану». Теперь же ситуация изменилась.