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Газета "Кишиневские новости"

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Украина озаботилась строительством военно-морских баз

13 октября
17:26 2020
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Стране необходимо построить несколько военно-морских баз и заключить меморандум о сотрудничестве в военной сфере с Великобританией, заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина» замруководителя офиса президента Игорь Жовква.

Эта тема активно обсуждалась во время визита Владимира Зеленского в Лондон. «Украина нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз. И подчеркну, что не британская военно-морская база будет размещена на Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов. Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз. Должны отработать британский опыт, не повторять их ошибок. У нас другая ситуация, не такие военно-морские способности, как в Великобритании, но у нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна на Азовском», уверен Жовква. Лондон готов выделить Киеву на строительство баз и покупку вооружений 1,25 миллиарда фунтов стерлингов.

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