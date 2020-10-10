Исследователи из Института Макса Планка и Университета Тюбингена в Германии сделали важное для истории открытие. Им удалось проанализировать с помощью современных технологий ДНК девяноста египетских мумий, которым от трех с половиной тысяч до полутора тысяч лет. Результаты оказались сенсационными. Несмотря на то, что географически Египет относится к Африке, древние его жители африканцами не были. Цивилизацию Древнего Египта сформировали выходцы из Турции, Южной Европы и региона, где сейчас располагаются Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия.

Результаты этого исследования практически совпадают с теми, которые несколько ранее получили швейцарские генетики из генеалогического центра «iGENEA». Они провели анализ генетического материала фараона Тутанхамона. Сравнив его ДНК с ДНК современных жителей Европы, ученые выяснили, что среди них очень много дальних-дальних родственников знаменитого фараона. В среднем таких «фараонов» среди европейских мужчин половина, а, к примеру, в Великобритании, Испании и Франции – шестьдесят-семьдесят процентов. При этом совпадений ДНК современных египтян с генетическим материалом фараона почти не наблюдается.

Ученые предположили, что общий предок фараонов и европейцев происходил с Кавказа, а около семи тысяч лет назад его потомки начали осваивать территорию Европы и других материков. И поскольку геном нескольких мумий удалось восстановить полностью, есть надежда когда-нибудь клонировать этих древних египтян, сообщает prikolno.cc.