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Газета "Кишиневские новости"

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Павел Глоба предсказал денежный успех двум знакам зодиака

Павел Глоба предсказал денежный успех двум знакам зодиака
10 октября
13:21 2020
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Високосный год – 2020 – близится к концу. Это был трудный год для большинства людей – представителей всех зодиакальных созвездий. Он тяжело начинался, пандемия усугубила финансовую ситуацию, да и финал 2020-го не обещает большинству из нас серьезных перемен к лучшему, но…

Известный астролог предсказал представителям двух знаков зодиака финансовые успехи ещё до конца 2020-го года, сообщает портал «Жизнь звезд». Кому же ждать денежного притока в последние месяцы года?

КОЗЕРОГ

Вселенная оценит разнонаправленность Козерогов, подарив везение в сфере, откуда представители этого знака зодиака совершенно не ожидают доходов. Любимое хобби или то, что сегодня приносит лишь дополнительный заработок, может выйти по доходности на первый план. Ну, а если вы задумывались начать что-то новое, то сейчас самое время. Не бойтесь перемен! Жизнь Козерогов течет сейчас гладко, без неприятных неожиданностей, и ещё до конца октября она станет яркой и благополучной. А под самый финал 2020-го жизнь станет ещё и обеспеченной.

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