Cегодня, 10 октября, Игорь Додон находится с визитом в Единецком районе, а первым пунктом назначения было село Брэтушень. На местном рынке глава государства купил молдавских яблок, пообщался с несколькими торговцами и сделал селфи с местными жителями.

«Я также поговорил с людьми с рынка в Брэтушенах, которые задавали мне вопросы из разных областей. Как обычно, мы предоставили развернутые ответы. Это был теплый и открытый диалог!» – написал Игорь Додон в Facebook, добавив, что во второй половине дня он будет в Дондюшанском районе.