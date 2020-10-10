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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон купил молдавских яблок и сделал селфи с жителями Брэтушень

Игорь Додон купил молдавских яблок и сделал селфи с жителями Брэтушень
10 октября
13:11 2020
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Cегодня, 10 октября, Игорь Додон находится с визитом в Единецком районе, а первым пунктом назначения было село Брэтушень. На местном рынке глава государства купил молдавских яблок, пообщался с несколькими торговцами и сделал селфи с местными жителями.

«Я также поговорил с людьми с рынка в Брэтушенах, которые задавали мне вопросы из разных областей. Как обычно, мы предоставили развернутые ответы. Это был теплый и открытый диалог!» – написал Игорь Додон в Facebook, добавив, что во второй половине дня он будет в Дондюшанском районе.

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