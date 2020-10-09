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Газета "Кишиневские новости"

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Очередной фейк запущен политическими оппонентами Игоря Додона

09 октября
23:01 2020
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На информацию депутата от «Платформы DA» Александра Слусаря о предполагаемых агрессивных действиях представителя Службы государственной охраны в отношении мужчины на встрече с избирателями Игоря Додона отреагировала пресс-служба кандидата в президенты РМ Игоря Додона: «Мы сожалеем, что некоторые политические оппоненты, в отсутствие решений для граждан, изобретают и распространяют различные фейки. Информация о якобы агрессивных действиях в отношении гражданина со стороны сотрудника Госохраны не соответствует действительности. Это обычная провокация. На данный момент Игорь Додон провел около 60 встреч в стране, в которых приняли участие тысячи граждан. У каждого была возможность задать любой вопрос, на который был получен ответ. Мы осуждаем любые провокации и призываем всех электоральных конкурентов быть корректными».

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