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Газета "Кишиневские новости"

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Королевский балет Великобритании возвращается на сцену, но вы не сможете прийти

Королевский балет Великобритании возвращается на сцену, но вы не сможете прийти
09 октября
20:06 2020
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Королевский балет Великобритании при лондонском театре Ковент-Гарден возвращается на сцену спустя 7 месяцев изоляции с феерией, в которой смешаются классические произведения Ромео и Джульетта, Дон Кихот и современные танцы! Об этом пишет Reuters.

Введенные из-за пандемии Covid-19 карантинные меры болезненно отразились на деятелях искусства по всей планете. Театры и концертные холлы пустуют, все выступления отменены, а музыканты, актеры и танцоры вынуждены сидеть по домам. Целых семь месяцев прошло с момента закрытия именитых залов, представления в которых обычно собирали аншлаги каждый день, и наконец сегодня, 9-го октября, на пыльную сцену театра Ковент-Гарден вновь поднимется балетная труппа! На 3-часовое представление нельзя будет попасть, но его прямую трансляцию можно будет посмотреть в сети. Труппа из 70 танцоров объединит все самые известные мотивы в феерии – Ромео и Джульетта, Лебединое озеро, Дон Кихот, а также неоклассическое произведение Elite Syncopations.

Последний раз Королевский балет выходил на сцену 12-го марта с постановкой Лебединое озеро, всего за несколько дней до объявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о режиме общенационального карантина.

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