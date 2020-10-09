Королевский балет Великобритании при лондонском театре Ковент-Гарден возвращается на сцену спустя 7 месяцев изоляции с феерией, в которой смешаются классические произведения Ромео и Джульетта, Дон Кихот и современные танцы! Об этом пишет Reuters.

Введенные из-за пандемии Covid-19 карантинные меры болезненно отразились на деятелях искусства по всей планете. Театры и концертные холлы пустуют, все выступления отменены, а музыканты, актеры и танцоры вынуждены сидеть по домам. Целых семь месяцев прошло с момента закрытия именитых залов, представления в которых обычно собирали аншлаги каждый день, и наконец сегодня, 9-го октября, на пыльную сцену театра Ковент-Гарден вновь поднимется балетная труппа! На 3-часовое представление нельзя будет попасть, но его прямую трансляцию можно будет посмотреть в сети. Труппа из 70 танцоров объединит все самые известные мотивы в феерии – Ромео и Джульетта, Лебединое озеро, Дон Кихот, а также неоклассическое произведение Elite Syncopations.

Последний раз Королевский балет выходил на сцену 12-го марта с постановкой Лебединое озеро, всего за несколько дней до объявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о режиме общенационального карантина.