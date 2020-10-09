Фильмы Дэвида Финчера – это всегда событие, которое стоит ждать с предвкушением необычного. Вот и его новая кинокартина «Манк» может оказаться чем-то выходящим за привычные рамки, пишет Empire.

Каждый новый фильм Финчера – очередное легкое потрясение. Его «Семь», «Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Социальная сеть» запомнились зрителям ярким визуальным стилем. Последний полный метр – «Исчезнувшая» – кинорежиссер снял в 2014 году, и вот, спустя 6 лет, он возвращается к своим поклонникам с биографией сценариста Германа Манкевича, получившего в 1942 году «Оскар» за фильм «Гражданин Кейн». Главную роль в «Манк», самого Манка – Манкевича, сыграл выдающийся британский актер Гэри Олдмен. Финчер погрузит зрителей в Золотой век Голливуда с черно-белой картинкой, ярко очерченными тенями и ретро-саундтреком.

Производством фильма занималась компания Netflix. Официальная премьера «Манк» состоится в ноябре 2020 года, а на стриминговой платформе Netflix киноленту можно будет посмотреть 4-го декабря.