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Газета "Кишиневские новости"

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Румыния в разгар эпидемии решила прикупить американского оружия

09 октября
16:16 2020
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Министр обороны Николае Чукэ и его коллега в сфере экономики, энергетики и деловой среды Вирджил Попеску ведут переговоры с коллегами в Вашингтоне, сообщает «Международное румынское радио».

Обсуждали то, как усилить присутствие НАТО, а в большей степени армии США, на «восточном фланге Североатлантического альянса». Попеску решал, что в Америке можно приобрести для того, чтобы усилить военные позиции Румынии. В результате в Вашингтоне подписано соглашение о сотрудничестве двух стран в области обороны на 2020-2030 годы. В нем предусмотрены: покупка автобронетанковой техники, средств связи и управления войсками, самолетов и вертолетов, корветов и тральщиков, комплексов противовоздушной обороны, а также помощь в модернизации румынских учебно-тренировочных самолетов IAR-99. Румыния тратит на оборону около 2 процентов внутреннего валового продукта.

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