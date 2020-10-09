Кандидат в президенты от Партии «ШОР» Виолетта Иванова знает, как сократить негативное воздействие засухи на сельское хозяйство Республики Молдова, сообщается на официальном сайте политформирования.

Все очень просто, достаточно в нужном количестве построить системы сбора и хранения дождевой и талой воды. Если же еще и эффективно использовать ресурсы рек Днестр и Прут, то проблема нехватки влаги будет решена. «Я знаю, как за четыре года решить проблему засухи в Молдове!» – уверяет сограждан Иванова. Однако специалисты убежденны, что так может говорить только человек, который уверен на сто процентов, что ему не придется заниматься этой проблемой. Даже, если бы все выведенные деньги из 3-х банков РМ Илан Шор вдруг направил бы на решение этой задачи, их все равно не хватило бы на то, чтобы обводнить в достаточной степени сельское хозяйство Молдовы. Кстати, Советскому Союзу с этой задачей почти за пятьдесят лет так и не удалось справиться. Каждый четвертый год в МССР был засушливым. С глобальным потеплением во всем мире засухи случаются все чаще.