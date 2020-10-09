Конституционный суд (КС) частично отменил некоторые положения Закона о некоммерческих организациях, запрещавшие им оказывать партиям и политикам платные услуги, сообщает ИНФОТАГ.

Депутат парламента от Партии «Действие и солидарность» Серджиу Литвиненко оспорил в КС формулировку «Некоммерческие организации не имеют права оказывать платные или бесплатные услуги конкурентам на выборах в ходе избирательной кампании». Судьи решили, что помощь задарма подозрительна, а потому оставили в законе данное положение. При этом КС признал незаконным запрет на оплачиваемые услуги, а потому призвали парламент это положение изъять из документа.