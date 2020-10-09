Чрезвычайное происшествие в Тирасполе – в городской СПИД-лаборатории, где тестируют людей и на наличие COVID-19, у шестерых сотрудников выявлена коронавирусная инфекция, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Наибольшую тревогу вызвало то, что все заболевшие работают в трех разных сменах. Поэтому в Оперативном штабе по профилактике и недопущению распространения вируса приняли решение – отправить на карантин всех сотрудников лаборатории. Чтобы не останавливать работу по выявлению COVID-19, к учреждению прикомандируют биологов из Департамента судебной экспертизы.