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Газета "Кишиневские новости"

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Украденные слишком длинные стихи Мао Цзэдуна нашли разрезанными надвое

08 октября
19:06 2020
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Похищенный манускрипт, написанный китайским революционером Мао Цзэдуном, был найден в Гонконге разрезанным надвое, передает ВВС.

В прошлом месяце Китай потрясла новость о краже ценного манускрипта. Рукопись содержала стихотворные произведения основателя КНР Мао Цзэдуна. Манускрипт стоимостью предположительно $ 300 млн выкрали из дома коллекционера, во время нападения. Домушникам пришлось разрезать пергамент надвое, так как его первоначальная длина составляла 2,8 м, из-за чего подпольный предпоказ товара не представлялся возможным. Один из фрагментов манускрипта воры продали некоему ценителю искусства всего за… $ 64. Позднее этот покупатель обнаружил обращение полиции к общественности и явился уже с обеими частями пергамента. Когда он докупил вторую половину не уточнялось. Однако благодетель был задержан полицией Гонконга по подозрению в скупке и перепродаже раритета на черном рынке.

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