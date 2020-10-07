Всемирный банк считает, что в будущем году экономический рост составит 3,5%. Такая оценка содержится в докладе «COVID-19 и человеческий капитал».

В сравнении с основными торгово-экономическими партнерами из Восточной Европы наша страна сохраняет одни из наиболее лучших перспектив вероятности роста экономики в 2021 году.

В докладе отмечаются крепкие позиции Румынии, рост экономики которой прогнозируется на уровне 4,9%. На втором месте расположилась Молдова – 3,5%, за которой следует Российская Федерация – 2,8%. Сложнее ситуация в Венгрии, где рост ВВП планируется на уровне полутора процента. Относительно Белоруссии эксперты Всемирного банка пессимистичны, прогнозируя отрицательные значения.

Ранее премьер Ион Кику отметил, что благодаря правительственным инвестициям в инфраструктурные проекты, национальная экономика смогла смягчить негативные эффекты эпидемии коронавируса.

Таким образом, масштабные проекты будут продолжены и в 2021 году. В то же время кабмин готовит амбициозную программу по строительству и реконструкции ирригационной системы в Молдове.