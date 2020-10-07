Новые рабочие места, программы для молодежи, которые будут мотивировать их остаться дома, развитие инфраструктуры сел – вот основные темы, которые обсудил сегодня Игорь Додон на прошедшей встрече с жителями сел Рубленица и Шептелиц Сорокского района.

Игорь Додон рассказал им о своей избирательной программе, о достигнутых его командой успехах – несмотря на эпидемию и засуху. В ходе встречи представители местной администрации с гордостью сообщили о завершении или продолжении работ по восстановлению объектов соцкультбыта и обеспечению людей питьевой водой. Игорь Додон подчеркнул, что только вместе трудолюбивым и неравнодушными жителям Молдовы удаться реализовать задуманное.