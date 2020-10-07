Среда, 7 октября 2020, 16:02

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Только вместе мы сможем реализовать проекты для страны

Игорь Додон: Только вместе мы сможем реализовать проекты для страны
07 октября
14:21 2020
Версия для печати

Новые рабочие места, программы для молодежи, которые будут мотивировать их остаться дома, развитие инфраструктуры сел – вот основные темы, которые обсудил сегодня Игорь Додон на прошедшей встрече с жителями сел Рубленица и Шептелиц Сорокского района.

Игорь Додон рассказал им о своей избирательной программе, о достигнутых его командой успехах – несмотря на эпидемию и засуху. В ходе встречи представители местной администрации с гордостью сообщили о завершении или продолжении работ по восстановлению объектов соцкультбыта и обеспечению людей питьевой водой. Игорь Додон подчеркнул, что только вместе трудолюбивым  и неравнодушными жителям Молдовы удаться реализовать задуманное.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,93+0,76%
EUR19,93+1,08%
GBP21,80+0,72%
UAH0,60+0,91%
RON4,09+1,09%
RUB0,22+1,13%

Курсы валют в MDL на 07.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд