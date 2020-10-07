Археологи Университета Докуз Эйлюль в Турции проводили раскопки античного города Солы Помпеиполис. За два с половиной месяца ученые обнаружили несколько хорошо сохранившихся архитектурных сооружений и находившуюся среди них гробницу, в которой, по их мнению, похоронен знаменитый древнегреческий поэт и астроном Арат. Он жил между 315 и 240 годами до нашей эры и был известен под именем «Арат из Сол».

В своих стихах Арат описывал астрономические явления, и это оценили потомки: в честь поэта-астронома назван один из лунных кратеров. По мнению археологов, их находка имеет столь важное значение, что ее следует включить в Список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает издание «Daily Sabah».