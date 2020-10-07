В Стэнфордском университете США разработали радар, различающий предметы даже в темноте, густом тумане или во время дождя. В основу действия прибора положено взаимодействие лазерной установки с детектором фотонов, обладающим высокой чувствительностью. Для фотонов не являются помехой ни густой туман, ни плотные облака, ни сильный дождь, ни даже темнота. Они легко проходят сквозь все эти препятствия и обнаруживают скрытые за ними предметы, а затем визуализируют их, например, на бортовом компьютере автомобиля или ноутбуке водителя.

Использование такого радара сможет существенно повысить безопасность автомобильного движения и сократить число аварий, которые нередко случаются из-за плохой видимости на дорогах. Найдет прибор применение и при эксплуатации беспилотных автомобилей, и при выполнении съемки со спутников через атмосферу, затянутую облаками, сообщает hightech.plus.