Впервые в истории ученые из американских университетов Колорадо и Мэриленда сумели сделать древесину совершенно прозрачной. Материалом послужило бальсовое дерево – оно очень легкое и очень прочное, к тому же быстро растет.

Древесину обработали особыми составами, что позволило добиться ее полной прозрачности. Она пропускает свет не хуже обычного стекла. Но, в отличие от него, древесину можно сгибать в любом направлении, подобно пластику, и не обладает хрупкостью стекла – разбить ее очень трудно. Поэтому нет опасности пораниться осколками.

По мнению разработчиков нового материала, сфера его применения поистине неограниченна, сообщает discover24.ru.