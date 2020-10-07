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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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И древесина может быть прозрачной

07 октября
14:11 2020
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Впервые в истории ученые из американских университетов Колорадо и Мэриленда сумели сделать древесину совершенно прозрачной. Материалом послужило бальсовое дерево – оно очень легкое и очень прочное, к тому же быстро растет.

Древесину обработали особыми составами, что позволило добиться ее полной прозрачности. Она пропускает свет не хуже обычного стекла. Но, в отличие от него, древесину можно сгибать в любом направлении, подобно пластику, и не обладает хрупкостью стекла – разбить ее очень трудно. Поэтому нет опасности пораниться осколками.

По мнению разработчиков нового материала, сфера его применения поистине неограниченна, сообщает discover24.ru.

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