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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон поздравил Владимира Путина с днем рождения

Игорь Додон поздравил Владимира Путина с днем рождения
07 октября
11:36 2020
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«Искренне желаю своему другу доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех планов и устремлений во имя и на благо его страны и народа.

С особым чувством хочу выразить признательность Владимиру Владимировичу за его весомый вклад в углубление отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова и установление в настоящее время высокого уровня плодотворного сотрудничества в торгово-экономической, социальной и культурной областях.

В этом контексте я придаю большое значение дальнейшему всестороннему развитию молдо-российского партнёрства, которое в полной мере отвечает долгосрочным интересам наших государств.

Ещё раз от всей души поздравляю Владимира Владимировича с личным праздником. Желаю ему мира, счастья, добра и благополучия», – говорится в тексте поздравления президента Молдовы.

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