«Искренне желаю своему другу доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех планов и устремлений во имя и на благо его страны и народа.

С особым чувством хочу выразить признательность Владимиру Владимировичу за его весомый вклад в углубление отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова и установление в настоящее время высокого уровня плодотворного сотрудничества в торгово-экономической, социальной и культурной областях.

В этом контексте я придаю большое значение дальнейшему всестороннему развитию молдо-российского партнёрства, которое в полной мере отвечает долгосрочным интересам наших государств.

Ещё раз от всей души поздравляю Владимира Владимировича с личным праздником. Желаю ему мира, счастья, добра и благополучия», – говорится в тексте поздравления президента Молдовы.