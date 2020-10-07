Вот и близится середина осени, где-то теплой и ласковой, а где-то холодной и мокрой. Октябрь же яркий и многоцветный, чуточку задумчивый и немного грустный. Но, несмотря на легкий налет меланхолии, второй осенний месяц все же требует от нас активности и трудолюбия. А всевидящее око Вселенной внимательно следит и решает, кого одарить подарками щедрыми, кому за ошибки горький урок преподать.

Во второй декаде октября Вселенная приготовила денежный листопад представителям трёх знаков зодиака.

ОВЕН

И снова Овны! Октябрь в первой декаде уже приоткрыл для представителей этого знака зодиака дверь в мир роскоши и богатства. Теперь только от Овнов зависит, откроется ли эта дверь полностью, давая возможность решить все финансовые проблемы, или им придется стоять у приоткрытой двери, довольствуясь лишь малой толикой тех благ, которые были возможны. Только смелость, решительность и желание жить лучше способны открыть любые двери.