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Газета "Кишиневские новости"

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Какие знаки зодиака осыплет золотом октября во второй декаде

Какие знаки зодиака осыплет золотом октября во второй декаде
07 октября
11:01 2020
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Вот и близится середина осени, где-то теплой и ласковой, а где-то холодной и мокрой. Октябрь же яркий и многоцветный, чуточку задумчивый и немного грустный. Но, несмотря на легкий налет меланхолии, второй осенний месяц все же требует от нас активности и трудолюбия. А всевидящее око Вселенной внимательно следит и решает, кого одарить подарками щедрыми, кому за ошибки горький урок преподать.

Во второй декаде октября Вселенная приготовила денежный листопад представителям трёх знаков зодиака.

ОВЕН

И снова Овны! Октябрь в первой декаде уже приоткрыл для представителей этого знака зодиака дверь в мир роскоши и богатства. Теперь только от Овнов зависит, откроется ли эта дверь полностью, давая возможность решить все финансовые проблемы, или им придется стоять у приоткрытой двери, довольствуясь лишь малой толикой тех благ, которые были возможны. Только смелость, решительность и желание жить лучше способны открыть любые двери.

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