От того, что мы едим, во многом зависит состояние нашего организма, а значит и наше самочувствие. С возрастом эта зависимость становится ещё крепче. Для нормальной работы сердечно-сосудистой системы важен регулярный приток витаминов, минералов, микроэлементов, аминокислот, которые помогают нашим сосудам оставаться эластичными и защищают наше сердце.

А чтобы наши внутренние органы были здоровы, они должны получать достаточное количество кислорода, которым их обеспечивает кровь. У людей старшего поколения очень часто кровь становится более вязкой и функции свои выполнять ей становится всё сложнее. В этой ситуации врачи выписывают пожилым людям разжижающие кровь препараты. Но с этой задачей могут неплохо справляться и продукты питания, которые есть в каждом доме.

Что же нужно делать, чтобы проблему вязкой крови сделать менее актуальной?

Питьевой режим

Летние высокие температуры уже позади, хотя в некоторых регионах солнце ещё достаточно активное. При потоотделении организм теряет влагу, и, если не происходит ее пополнение, замедляются обменные процессы, а кровь становится более густой. Чтобы организм не сбоил, необходимо пить достаточно воды, которую можно чередовать с травяными чаями.